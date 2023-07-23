موفدة «القاهرة الإخبارية»: عروض مبهرة في ذكرى ثورة 23 يوليو بالعلمين الجديدة

قالت ليلاس كفوزي، موفدة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ العروض الجوية لطائرات «آر سي» المبهرة والمفرحة، والتي تم خلالها رسم مختلف الأشكال في السماء بألوان زاهية، وكذلك بالنسبة إلى العروض البحرية والمظلات، ورسم أعلام مختلفة ضمن العروض المظلية، لتكون أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة على مدار اليومين الماضيين وحتى اليوم الأحد، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 71 على ثورة 23 يوليو.

كفوزي: عروض مبهرة للاحتفال بذكرى ثورة يوليو

وأضافت «كفوزي» خلال تغطية خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية» لفعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، أنَّ احتفالات ذكرى ثورة يوليو كانت الفعالية الأبرز اليوم، فيما كانت احتفالية افتتاح المهرجان، وحفل الفنان تامر حسني، الحدث الأبرز على مدار اليومين الماضيين، وأشارت إلى أن الحفل الغنائي كان مبهراً للغاية، خاصةً وأنه الحفل الأول بين الفعاليات الفنية للمهرجان.

حضور طاغ في حفل الفنان تامر حسني بالعلمين الجديدة

وتابعت موفدة «القاهرة الإخبارية» أن حفل الفنان تامر حسني تميز بحضور جماهيري ضخم للغاية، حتى من لم يستطع حضوره من داخل المكان المخصص له، كانت هناك شاشات ضخمة وكبيرة لعرض الحفل ومتابعته، مشيرةً إلى أنه تم عرض الحفل من الممشى السياحي، ووصفت التنظيم بشكل عام بأنه كان مبهراً، بدءاً من حجز تذاكر الدخول، حتى الحضور، ولفتت إلى أن الحفلات الغنائية مستمرة طوال فترة المهرجان.