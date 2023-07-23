«إكسترا نيوز» تستعرض أهم مبادئ ثورة 23 يوليو في ذكراها الـ71

سلطت قناة «إكسترا نيوز» الضوء على أهم مبادئ ثورة 23 يوليو، في ذكراها الـ71، التي توافق اليوم الأحد، مشيرة إلى أن أهم مبادئ الثورة كانت تحقيق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة.

مبادئ ثورة 23 يوليو

وأوضحت قناة، «إكسترا نيوز» أن مبادئ ثورة 23 يوليو منها:

- القضاء على الإقطاع.

- القضاء على الاستعمار.

- إقامة جيش وطني قوى.

- إقامة حياة اجتماعية.

- إقامة حياة ديمقراطية سليمة.

إذاعة البيان الأول للثورة في 23 يوليو

وتابع التقرير بأن يوم 23 يوليو 1952، شهد إذاعة البيان الأول للثورة، لإنهاء عقود من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وأيد هذا البيان الشعب والجيش.

أسباب وعوامل ثورة 23 يوليو

وأضاف التقرير، أن ثورة 23 يوليو مثلت تتويجا للشعب للدفاع عن حقه، ومن أهم أسباب وعوامل قيام الثورة هي:

- تجاوزات القصر الملكي وفساده.

- أزمة حرب فلسطين عام 1948.

- حريق القاهرة عام 1952.

- رفض الضباط الأحرار للوضع السياسي والاجتماعي في مصر.

- نجاح خطة الضباط الأحرار وتأييد الشعب والجيش له.