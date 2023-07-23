أستاذ علوم سياسية: ثورة 23 يوليو كانت ملهمة لكل الشعوب العربية

قال محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن عمليات التنمية التي تدخل في إطار مراحل ما بعد الثورات ترتبط بمجموعة من الأهداف ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم، وهي القضاء على الإقطاع وتنمية الوضع الاجتماعي الاقتصادي الداخلي وتمكين كافة طبقات الشعب.

الشيمي: طرق التنمية المستدامة دليل على بنية تحتية مميزة

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العمل الجاد الذي تقوم به القيادة المصرية وطرق التنمية المستدامة عن طريق الحفاظ على البيئة وبذات الوقت تحقيق العمل الجاد والاستثمار ورفع المستوى الاقتصادي دليل على قوة وبنية تحتية مميزة.

الشيمي: التاريخ المصري جانب ملهم لكل البلدان

وأضاف أن التاريخ المصري يمثل جانبا ملهما لكل البلدان من قديم الزمان حتى التاريخ الحديث، وثورة 23 يوليو كانت الملهمة لكل الشعوب العربية وقامت بتغيير مسارات كثيرة بالشرق الأوسط.