«إكسترا نيوز» توضح مكاسب ثورة 23 يوليو في ذكراها الـ71

أذاعت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا يوضح مكاسب ثورة 23 يوليو، في الذكرى الحادية والسبعين لها، مسلطا الضوء على إنجازاتها الهامة في تاريخ مصر.

مكاسب ثورة 23 يوليو

وأوضح التقرير أن من مكاسب ثورة 23 يوليو، ما يلي:

- تحقيق عدالة اجتماعية ووجود تعليم ومشاريع كبرى تعمل على تقدم المجتمع.

- إقامة أول جمهورية بالتاريخ المصري بعد إلغاء الملكية.

- القضاء على الإقطاع وإعادة توزيع الأراضي على الفلاحين.

- بناء السد العالي.

- تأميم قناة السويس.

- توقيع اتفاقية الجلاء بعد 74 عامًا من الاحتلال.

- جعلت مصر تقود حركات التحرر ضد الاستعمار في أفريقيا.

- قامت بإلهام الحركات الثورية حول العالم.

- أقرت مجانية التعليم العام وأضافت مجانية التعليم العالي.

- ألغت الفوارق بين طبقات المصريين.

- ساهمت في بناء جيش وطني قوي.

- القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم.