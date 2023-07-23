رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«إكسترا نيوز» توضح مكاسب ثورة 23 يوليو في ذكراها الـ71

كتب:

مريم جاد
08:36 م | الأحد 23 يوليو 2023
إكسترا نيوز تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

إكسترا نيوز تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

أذاعت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا يوضح مكاسب ثورة 23 يوليو، في الذكرى الحادية والسبعين لها، مسلطا الضوء على إنجازاتها الهامة في تاريخ مصر.

مكاسب ثورة 23 يوليو

وأوضح التقرير أن من مكاسب ثورة 23 يوليو، ما يلي:

- تحقيق عدالة اجتماعية ووجود تعليم ومشاريع كبرى تعمل على تقدم المجتمع.

- إقامة أول جمهورية بالتاريخ المصري بعد إلغاء الملكية.

- القضاء على الإقطاع وإعادة توزيع الأراضي على الفلاحين.

- بناء السد العالي.

- تأميم قناة السويس.

- توقيع اتفاقية الجلاء بعد 74 عامًا من الاحتلال.

- جعلت مصر تقود حركات التحرر ضد الاستعمار في أفريقيا.

- قامت بإلهام الحركات الثورية حول العالم.

- أقرت مجانية التعليم العام وأضافت مجانية التعليم العالي.

- ألغت الفوارق بين طبقات المصريين.

- ساهمت في بناء جيش وطني قوي.

- القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم.

اقرأ المزيد:

في الذكرى الـ71.. «إكسترا نيوز» تبرز التقارب بين ثورتي 23 يوليو و30 يونيو

في الذكرى الـ71.. «إكسترا نيوز» تستعرض أهم إنجازات ثورة 23 يوليو (فيديو)

«إكسترا نيوز» تستعرض العروض الجوية لمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

«إكسترا نيوز»: مستوى عالمي لحفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة

أسر مصرية لـ«إكسترا نيوز»: قضاء الصيف بالعلمين الجديدة ليس مكلفا

سائق بالعلمين لـ«إكسترا نيوز»: «السياحة زادت ووفرت لنا فرص عمل كتيرة»

موفدة «إكسترا نيوز» ترصد أجواء حفل تامر حسني بمهرجان العلمين: مليئة بالبهجة

مذيع «إكسترا نيوز»: الأنشطة الترفيهية تنعش السوق القديم في مدينة العلمين
بقلم مريم جاد