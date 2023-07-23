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مصرع شاب غرقا بشاطئ النخيل في مرسى مطروح

كتب:

محمد بخات
09:50 م | الأحد 23 يوليو 2023
خلال انتشال جثة الشاب الغريق في شاطئ النخيل بمرسي مطروح

خلال انتشال جثة الشاب الغريق في شاطئ النخيل بمرسي مطروح

لقي شاب مصرعه غرقا خلال الاستحمام في شاطئ النخيل 2 شرق مرسى مطروح، وعلى الفور انتقل غواصين الخير إلى موقع الغرق، وجرى البحث عنه، وانتشال الجثة، وسحبها من البحر، ونقلها بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة، النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية غرق شاطئ النخيل في مرسى مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام، ضحية حادث غرق شاطئ النخيل بمرسى مطروح ويدعى حسام عبده أبو ضيف أحمد 22 سنة من القاهرة، جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة بالمستشفى، ونقل الجثة ووضعها داخل ثلاجة الموتى.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث في شاطئ النخيل، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 

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