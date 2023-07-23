عمل بطاقة تموين جديدة للمتزوجين.. خدمة متاحة بشروط

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة الفصل الاجتماعي من بطاقات التموين، من أجل تلبية طلبات بعض المواطنين حول عمل بطاقة تموين جديدة للمتزوجين، في حال توافر سبب للفصل الاجتماعي.

عمل بطاقة تموين جديدة للمتزوجين

ومن بين الخدمات التي تقدمها وزارة التموين من خلال مكاتبها بالمحافظات أو عبر بوابة مصر الرقمية؛ خدمة عمل بطاقة تموين جديدة للمتزوجين، بشرط كان الزوج والزوجة مقيدا في الأساس ببطاقة تموين أسرة كل منهما، إذ يتم في هذه الحالة تقدم كل منها بطلب الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين من أجل إدراجهما معا على بطاقة تموين منفصلة.

خطوات الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين

ونستعرض في السطور التالية، خطوات الفصل الاجتماعي لعمل بطاقة تموين جديدة للمتزوجين:

1- تصفح رابط بوابة مصر الرقمية.

2- اختيار أيقونة التموين.

3- الضغط على أيقونة فصل اجتماعي.

4- الضغط على ابدأ الخدمة.

5- الضغط على أيقونة الدخول إلى حسابي أو سجل حسابا جديدا.

6- عرض بيانات البطاقة التموينية وهي رقم البطاقة وأفراد الأسرة ورقم البدال.

7- الاطلاع على الشروط الخاصة بأن يكون المواطن عضوا في البطاقة وليس رب الأسرة، وألا تنطبق على مقدم الطلب شروط الاستبعاد.

8 - الضغط على موافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على بند التالي.

9- اختيار المحافظة والإدارة التموينية ومكتب التموين.

10- تحديد سبب الفصل من البطاقة التموينية من قائمة سبب الفصل، ثم الضغط على بند التالي.

11- الدخول على البيانات الخاصة بالعنوان الذي تريد استلام البطاقة التموينية عليه، «المحافظة، رقم المبنى، الدور، ورقم الشقة»، وبعد ذلك كتابة العنوان تفصيليا باللغة العربية، ثم اضغط التالي.

12- عرض كافة البيانات التي تم إدخالها لمراجعتها، مع وجود خاصية التعديل، ثم الضغط على التالي.

13- مراجعة تفاصيل المبلغ المطلوب سداده حال اختيار خدمة السداد بالبطاقة الائتمانية، ثم الضغط على سدد الآن.

14- تظهر رسالة بأنه تم إرسال الطلب بنجاح، ويمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة «تتبع الطلب».