للمطلقات والمتزوجين حديثا.. خطوات فصل اجتماعي من بطاقة التموين

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين ومكاتب الخدمة المطورة، خدمة فصل اجتماعي من بطاقة التموين، سواء للمتزوجين حديثا أو للمطلقات اللاتي يرغبن في إصدار بطاقة تموين منفصلة عن الزوج بعد الطلاق.

وتشترط خدمة فصل اجتماعي من بطاقة التموين، أن يكون طالب الخدمة مقيدا على بطاقة تموين أخرى، سواء بطاقة تموين الأسرة أو بطاقة تموين الزوج، حيث إن خدمة إصدار بطاقة تموين جديدة متوقفة حاليا.

خطوات فصل اجتماعي من بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- اختيار أيقونة التموين.

3- الضغط على أيقونة فصل اجتماعي.

4- الضغط على ابدأ الخدمة.

5- الضغط على أيقونة الدخول إلى حسابي أو سجل حسابا جديدا.

6- عرض بيانات البطاقة التموينية وهي رقم البطاقة وأفراد الأسرة ورقم البدال.

7- الاطلاع على الشروط الخاصة بأن يكون المواطن عضوا في البطاقة وليس رب الأسرة، وألا تنطبق على مقدم الطلب شروط الاستبعاد.

8 - الضغط على موافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على بند التالي.

9- اختيار المحافظة والإدارة التموينية ومكتب التموين.

10- تحديد سبب الفصل من البطاقة التموينية من قائمة سبب الفصل، ثم الضغط على بند التالي.

11- الدخول على البيانات الخاصة بالعنوان الذي تريد استلام البطاقة التموينية عليه، «المحافظة، رقم المبنى، الدور، ورقم الشقة»، وبعد ذلك كتابة العنوان تفصيليا باللغة العربية، ثم اضغط التالي.

12- عرض كافة البيانات التي تم إدخالها لمراجعتها، مع وجود خاصية التعديل، ثم الضغط على التالي.

13- مراجعة تفاصيل المبلغ المطلوب سداده حال اختيار خدمة السداد بالبطاقة الائتمانية، ثم الضغط على سدد الآن.

14- تظهر رسالة بأنه تم إرسال الطلب بنجاح، ويمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة «تتبع الطلب».

وبمجرد استكمال الخطوات السابقة، يتمكن المواطن من استلام بطاقة التموين المنفصلة سواء عبر العنوان الذي قام بتحديده أو من مكتب التموين، ويتبقى بعد ذلك خطوة تفعيل بطاقة التموين للتمكن من صرف الخبز والتموين بها.