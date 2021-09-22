لو متجوز جديد.. خطوات إصدار بطاقة فصل اجتماعي إلكترونيا من التموين

يحرص الكثير من المواطنين على استخراج البطاقة التموينية الخاصة بالأسرة، حتى يستطيعوا الحصول على حصة التموين الشهرية لعدد الأفراد الموجودين في الأسرة، وعندما يتزوج الفرد يبحث عن إجراءات فصل نفسه من بطاقة الأسرة التموينية، حتى يصدر بطاقة تموين جديدة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات إصدار بطاقة فصل اجتماعي إلكترونيا ومن المنزل، وفق موقع «دعم مصر» التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ليتم إصدار بطاقة الفصل الاجتماعي إلكترونيا ومن المنزل، وجاءت الخطوات كالتالي:

خطوات إصدار بطاقة فصل اجتماعي من البطاقة التموينية

- يقوم الراغب في إصدار بطاقة فصل اجتماعي إلكترونيا بالدخول على موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية من هنا.

- ثم يتم اختيار خدمات تموينية للمواطنين الموجودة أعلى يمين الصفحة.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار إصدار بطاقة فصل اجتماعي.

- ثم تظهر رسالة مفادها «في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة يتم إلغاء البطاقة نهائيا، ويتعرض المواطن للمساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية» والتي يجب أن يوافق عليها المواطن حتى يستطيع إصدار بطاقة فصل اجتماعي.

- وبمجرد الموافقة، تظهر الصفحة الخاصة بالبيانات المطلوبة والتي تشمل «المقطع الأول من الاسم، المقطع الثاني من الاسم، المقطع الثالث من الاسم، المقطع الرابع من الاسم، الرقم القومي الخاص بالمواطن»، ثم يضغط الراغب في استخراج البطاقة على التالي.

- تظهر أمام المواطن صفحة يتم بها إدخال رقم الهاتف الخاص بها، ثم يضغط على التالي بعد ذلك.

- ثم تظهر للمواطن رسالة أمامه مفادها «تم قبول رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله لإصدار بطاقة فصل اجتماعي».