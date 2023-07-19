طريقة تفعيل بطاقة التموين بعد إصدار بدل تالف.. اعرف موعد صرف الخبز والسلع

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّه لا يمكن لصاحب البطاقة التموينية أن يصرف السلع أو الخبز بعد استخراج بدل تالف للبطاقة، إلا من خلال تفعيل بطاقة التموين أولًا باتباع الطرق المتاحة؛ لإتمام تنشيط البطاقة من أجل تمكن ماكينة صرف السلع والخبز من قراءة بيانات البطاقة.

طريقة تفعيل بطاقة التموين بعد إصدار بدل تالف

وأعلنت وزارة التموين خطوات بسيطة عن طريقة تفعيل بطاقة التموين، والتي يحتاجها أصحاب البطاقات بعد قيامهم بإصدار بدل تالف للبطاقة بعد تعرضها للتلف أو الفقدان، وتتم خطوات التفعيل كالتالي:

1- إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 إلى الرقم المحدد 9136، دون الحاجة إلى رصيد في الموبايل، مع ضرورة أن تكون الأرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية وليست بالعربية.

2- استلام رسالة على رقم الموبايل نفسه بها الرقم السري الخاص ببطاقة التموين، ثم تفعيلها.

متى يصرف الخبز والسلع بعد إصدار بدل تالف؟

ووفقًا لقرار سابق للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والذي حدد فيه موعد صرف التموين بعد إتمام استلام بدل التالف، فإنّ الصرف يكون كالتالي:

- صرف الخبز يتمّ بعد 72 ساعة من استلام بطاقة التموين بدل الفاقد أو التالف.

- صرف التموين الشهري يكون في الشهر التالي لصدور البطاقة التموينية.