إصابة شخصين في حريق محلات مول شهير بمرسى مطروح

أصيب شخصان باختناق إثر نشوب حريق في محلات مول شهير بمرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

مصابين حريق مول دبي في مطروح

واستقبل مساء اليوم الأحد، مستشفى مطروح العام مصابي حادث حريق مول شهير في مدينة مرسى مطروح، وهما طالحة عطية عيسى 22 سنة، مقيمة بمينا حشيش بمطروح، تعاني من اختناق، وسامح محمود 35 سنة مقيم في البحيرة يعاني من اختناق، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهما، وإجراء التحاليل الطبية وعمل الأشعة اللازمة طبقاً لكل حالة، وتقديم الخدمات الطبية لحين تماثلهما للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مرسى مطروح مع قوات الحماية المدنية في موقع الحريق، وجاري الفحص للتعرف على أسباب اندلاع الحريق، وحجم الخسائر من عدمه، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق.