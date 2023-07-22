السيطرة على حريق في منزل بالفيوم دون وقوع إصابات

اندلع حريق محدود في أحد المنازل بقرية العزب بدائرة مركز شرطة الفيوم، قبل قليل، بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية في المنزل، فتسببت في اشتعال النيران في بعض محتويات المنزل، فيما جرى السيطرة على النيران التي التهمت بعض محتويات المنزل، وذلك دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية، أو إصابات.

وعلى الفور هرعت سيارات الشرطة وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ لإخماد النيران قبل أن تمتد للمنازل المجاورة.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء ثروت المحلاوي إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب حريق محدود في منزل بقرية العزب بجوار قوات الأمن، بسبب ماس كهربائي.

السيطرة على النيران

وعلى الفور، هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الفيوم إلى مكان البلاغ، حيث تمكنوا من السيطرة على النيران، دوت وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، فضلًا عن تبريد مكان النيران حتى لا تشتعل مجددًا، وذلك قبل أن تمتد لباقي المنزل، أو المنازل المجاورة.

كما جرى إخماد النيران التي اندلع في بعض الأدوات المنزلية، وألقاها أصحاب المنزل خارج الشقة في محاولة منهم لإبعاد النيران عن داخل المنزل.

ماس كهربائي السبب

وأوضح أصحاب المنزل أنّ ماسا كهربائيا حدث بصورة مفاجئة في الدائرة الكهربية للمنزل، تسببت في اندلاع النيران، التي سرعان ما انتشرت في بعض محتويات المنزل.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.