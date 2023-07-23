إصابة عامل وربة منزل في حادثين متفرقين بالبحيرة

أصيب قبل قليل عامل وربة منزل بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء جراء وقوع حادثي طرق متفرقين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق دائرة شرطة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلا المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب تروسيكل في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي بالكيلو 132 بالطريق الصحراوي بنطاق مركز غرب النوبارية، وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة عامل يدعى كمال السيد غباشي، 56 سنة، مقيم دمنهور، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي

كما استقبل مستشفى جراحات اليوم الواحد ربة منزل ربة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر تعرضها لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة حنان سعيد محمد،50 سنة، مقيمة إسكندرية، وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة