نصيب المطلقة من معاش والدها ووالدتها.. يبدأ من الشهر الثاني للطلاق

نصيب المطلقة من معاش والدها ووالدتها، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يحق للمطلقة الحصول على نسبة من معاش والدها ووالدتها في حالة وفاة الاثنين، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها المرأة المطلقة، وذلك في إطار الخدمات والمزايا التي تقدمها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لجميع المواطنين المستحقين للمعاش.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، نصيب المطلقة من معاش والدها ووالدتها، وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية:

نصيب المطلقة من معاش والدها ووالدتها

وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بـ نصيب المطلقة من معاش والدها ووالدتها، يحق للابنة المطلقة الحصول على نصيبها من معاش والدها ووالدتها، بدءا من الشهر التالي لحدوث الطلاق، بشرط ألا يكون متوسط دخل الابنة من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه.

نصيب المطلقة من معاش والدها

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، في حالة وجود ابنة واحدة للمتوفى المستحق للمعاش، تحصل الابنة على ثلثي المعاش، أما في حالة وجود أكثر من ابنة يحصلن على كامل المعاش ويوزع بينهن بالتساوي.

أما في حال وجود أرملة للمتوفى، الوالدة وابنة واحدة تحصل الأرملة على نصف المعاش، وتحصل الابنة على النصف الآخر، كما تحصل أرملة المتوفى في حالة عدم وجود ورثة غيرها على 75% من المعاش.

ويذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد أتاحت العديد من الخدمات الإلكترونية، عبر الموقع الرسمي لها، والتي تسهل على المستفيدين عملية الحصول على خدماتهم، ومن أبرز تلك الخدمات، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني للمؤمن عليه، من خلال زيارة موقع الهيئة واتباع عدد من الخطوات البسيطة.