حقوق المرأة المطلقة في المعاش، من النقاط الهامة في قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، فهناك العديد من الأسئلة الخاصة باستحقاق المعاشات، وظروف انقطاع المعاش للمستحقة بعد الزواج، ومتى تستحق المرأة المطلقة معاش والدها المتوفى؟

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، الإجابة على السؤال، وفقًا لتصريحات مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لـ«الوطن».

استحقاق المرأة المطلقة معاش والدها المتوفى

وأجاب مجدي البدوي، على سؤال متى تستحق المرأة المطلقة معاش والدها المتوفى، قائلًا: «من حق البنت الحصول على معاش والدها المتوفى، بشرط أن تكون غير متزوجة، كما يحق للابنة المطلقة الحصول على معاش والدها، بدءا من الشهر التالي لحدوث الطلاق».

وأضاف «البدوي»، أنّه يشترط لحصول الابنة على معاش والدها ألا يكون متوسط دخل الابنة من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه.

قانون التأمينات الاجتماعية

وتابع: وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإنه حال وجود ابنة واحدة تحصل على ثلثي المعاش، أما في حالة وجود أكثر من ابنة يحصلن على كامل المعاش ويوزع بينهن بالتساوي.واستكمل: في حالة وجود أرملة للمتوفى وابنة واحدة تحصل الأرملة على نصف المعاش، وتحصل الابنة على النصف الآخر، كما تحصل أرملة المتوفى في حالة عدم وجود ورثة غيرها على 75% من المعاش، مشيرا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل.

حالات قطع المعاش

ونصت المادة 106 من قانون التأمينات الاجتماعية، أنه: «في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله، أو بعضه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى، فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم 7 المرافق لهذا القانون، وفقا للحالة في تاريخ الرد رُد الباقي على الفئة التالية، وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن».