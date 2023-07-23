ماذا تفعل عند حدوث انقطاع الكهرباء أثناء استخدام ATM؟.. أمن نفسك بـ6 خطوات
كتب:
سعيد رمضان
10:55 م | الأحد 23 يوليو 2023
ماذا تفعل عند حدوث انقطاع الكهرباء أثناء استخدام ATM
تعتبر ماكينات الصراف الآلي ATM، واحدة من أهم وسائل السحب النقدي في مصر، حيث تعمل على تقديم الخدمة للعملاء على مدار الساعة، ومع ذلك يمكن أن يحدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء استخدام الماكينة، مما يؤدي إلى إيقاف عمليات السحب والإيداع والتحويل، وإذا حدث انقطاع للكهرباء أثناء استخدام ATM، فمن الأفضل عدم الذعر واتباع بعض الإجراءات البسيطة للتأكد من عدم فقدان الأموال أو تعرضها للخطر.
إجراءات يجب اتباعها عند حدوث انقطاع الكهرباء أثناء استخدام ATM
وصرح مصدر مسئول بأحد البنوك العاملة في مصر لـ«الوطن»، بأن هناك بعض الخطوات والإجراءات يجب اتباعها عند حدوث انقطاع الكهرباء أثناء استخدام ATM، في حالة عدم خروج الأموال أو سحب الفيزا للداخل، وتتمثل تلك الخطوات في الاتي:
- يجب الانتظار لبضع دقائق للتحقق مما إذا كانت التيار سيعود أم لا.
- في حال عدم عودة التيار الكهربائي، يجب على المستخدم الاتصال بخدمة العملاء للبنك الذي يمتلك فيه الحساب البنكي، وإخبارهم بالمشكلة التقنية التي واجهها.
- يجب على المستخدم الحفاظ على إيصال الصرف الصادر من الماكينة، حيث يمكن أن يُطلب منه تقديمه لإثبات العملية التي تمت.
- في حال عدم استرداد الأموال، يجب على المستخدم تقديم شكوى رسمية للبنك وتقديم جميع الإثباتات والمستندات المطلوبة، لإثبات المبلغ المسحوب وطلب الاسترداد.
- الحرص على تفادي استخدام الماكينات الآلية في الأوقات التي يتوقع فيها حدوث انقطاع الكهرباء، والتأكد من وجود الإضاءة الكافية في المكان المحيط بالماكينة، حيث يمكن أن تساعد الإضاءة في تجنب حدوث أي أخطاء أو تعطلات في الماكينة.
- في حالة كانت الماكينة داخل أحد فروع البنوك، فسيتم الاحتفاظ بها داخل الفرع، حتي يتمكن صاحبها من استلامها في اليوم التالي.