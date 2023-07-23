ماذا تفعل عند حدوث انقطاع الكهرباء أثناء استخدام ATM؟.. أمن نفسك بـ6 خطوات

تعتبر ماكينات الصراف الآلي ATM، واحدة من أهم وسائل السحب النقدي في مصر، حيث تعمل على تقديم الخدمة للعملاء على مدار الساعة، ومع ذلك يمكن أن يحدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء استخدام الماكينة، مما يؤدي إلى إيقاف عمليات السحب والإيداع والتحويل، وإذا حدث انقطاع للكهرباء أثناء استخدام ATM، فمن الأفضل عدم الذعر واتباع بعض الإجراءات البسيطة للتأكد من عدم فقدان الأموال أو تعرضها للخطر.

إجراءات يجب اتباعها عند حدوث انقطاع الكهرباء أثناء استخدام ATM

وصرح مصدر مسئول بأحد البنوك العاملة في مصر لـ«الوطن»، بأن هناك بعض الخطوات والإجراءات يجب اتباعها عند حدوث انقطاع الكهرباء أثناء استخدام ATM، في حالة عدم خروج الأموال أو سحب الفيزا للداخل، وتتمثل تلك الخطوات في الاتي: