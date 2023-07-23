تفاصيل شهادات الادخار 2023 في البنوك المصرية.. تصل لـ22%

تعتبر شهادات الادخار 2023 في البنوك أحد أهم الخيارات المتاحة للمواطنين في مصر للاستثمار، وتشمل هذه الشهادات عدة أنواع مختلفة، مثل شهادات الادخار الثابتة والمتغيرة، والتي تتيح للمودع الحصول على عائد مالي ثابت أو متغير على المبلغ المودع، وتشكل شهادات الادخار خيارًا جيدًا للمواطنين الذين يرغبون في الاستثمار، إذ توفر عوائد مالية آمنة ومضمونة على المبالغ المودعة، وتساعد في تحقيق الأهداف المالية الطويلة الأجل.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل شهادات الادخار 2023 في 3 بنوك مصرية بعائد يصل إلى 22%:

تفاصيل شهادات الادخار 2023 في البنوك المصرية

ــ أولا بنك مصر:

طرح بنك مصر شهادة ذات عائد مرتفع تحت مسمى شهادة ابن مصر لمدة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها، بعائد يصرف شهريا، كما أصدر البنك قواعد شراء الشهادة وهي:

أن تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط مده الشهادة 3 سنوات يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة يمكن الاقتراض بضمان الشهادة كما أن معدل العائد على الشهادة متناقص لمده ثلاث سنوات ففي السنة الأولى يحصل العميل على فائدة 22%، والسنة الثانية 18%، وفي السنة الثالثة 16%.

شهادة البنك الأهلي المصري

وأصدار البنك الأهلي المصري شهادة ذات عائد مرتفع تحت مسمى الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها بعائد يصرف شهريا طوال مدة الشهادة، ويتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وحدد البنك الأهلي قواعد شراء الشهادة والتي تتمثل في:

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من أي من فروع البنك الأهلي وفقا للتعليمات السارية يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة لا يمكن الاسترداد قبل مضي ستة أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية. العائد على الشهادة في السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والثالثة 16%.

شهادة بنك الإسكندرية

واستكمالا لعرض شهادات الادخار 2023 في البنوك، أصدر بنك الإسكندريه شهادة اليكس برايم 42 ذات العائد المتغير، والتي تستمر لمده ثلاث سنوات ونصف بعائد متغير 20.5%، كما أن العائد يصرف بشكل شهري مع إمكانية الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه.