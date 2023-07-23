5 خطوات لاسترداد الأموال المسحوبة من ماكينة ATM.. تعرف عليها

يعتبر الحصول على الأموال من ماكينات الصراف الآلي في مصر عملية شائعة وسهلة، لكن في بعض الأحيان يحدث خطأ تقني يؤدي إلى انسداد الماكينة وعدم صرف الأموال، أو يتم سحب المبلغ من الحساب، ولكن لم يتم إصدار الأموال من الماكينة، في هذه الحالة، يمكن للعميل اتباع بعض الخطوات لاسترداد المبلغ المسحوب عن طريق الماكينة.

خطوات استرداد الأموال المسحوبة من ماكينة ATM

وصرح مصدر مسؤول بأحد البنوك العاملة في مصر بأن هناك عدة خطوات يجب اتباعها لاسترداد الأموال المسحوبة من ماكينة ATM، في حالة عدم خروجها من الماكينة، وتتثمل تلك الخطوات في الآتي:

- يجب على العميل الاتصال بمركز خدمة العملاء للبنك الذي يمتلك فيه الحساب البنكي، وإخبار الموظف بالمشكلة التقنية التي واجهها وعدم صرف الأموال من الماكينة، كما يجب على العميل أن يحتفظ بإيصال الصرف الصادر من الماكينة، حيث يمكن أن يطلب منه تقديمه لإثبات العملية التي تمت.

- يجب على العميل تقديم شكوى رسمية للبنك، وذلك عن طريق تعبئة نموذج الشكوى المتاح في فروع البنك، أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس.

- يجب على العميل الانتظار لحين تحقيق البنك بالمشكلة التقنية ومراجعتها، كما يجب علية الإجابة علي كافة الأسئلة التي يطرحها موظف البنك.

- يتفقد موظف البنك حساب العميل للتأكد من أن العملية قد تم تسجيلها بالفعل ولمعرفة ما إذا تم سحب الأموال أم لا، وفي حالة تأكد البنك من عدم اتمام عملية السحب رغم خروج إيصال السحب، يمكن للعميل استعادة أموالة علي الفور.

- في حالة عدم قدرة البنك التابع لة العميل على حل المشكلة، يمكن للعميل الاتصال بالبنك المركزي على الخط الساخن 16777، أو التوجة للبنك لتقديم شكوى رسمية.