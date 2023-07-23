بعد انتهاء الإجازة.. تعرف على موعد عودة العمل في البنوك

تُعد البنوك من أهم المؤسسات المالية في مصر، حيث تمثل مصدراً مهماً لتمويل الأفراد والشركات، وتسهل الأعمال التجارية والاستثمارية في البلاد، وشهدت البنوك في مصر إجازة نهاية الأسبوع الماضي، بمناسبة بداية السنة الهجرية الجديدة، ومطلع هذا الأسبوع، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وهو ما يعني أن المواطنين ينتظرون موعد عودة البنوك للعمل للاستفادة من خدماتها وإنجاز معاملاتهم المالية.

ويعتمد الكثيرون على البنوك في إدارة أمورهم المالية اليومية، بما في ذلك الإيداع والسحب النقدي، والتحويلات البنكية، والحصول على القروض والبطاقات الائتمانية، وغيرها من الخدمات المالية المختلفة، وبالرغم من أن البنوك قد تكون قدمت خدمات محدودة خلال فترة الإجازة، إلا أنه من المتوقع أن تستأنف البنوك خدماتها بشكل كامل بعد عودتها للعمل، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والشركات في مصر.

موعد انتهاء إجازة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق هذا الشهر، أنه سيتم تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو، وذكرى رأس السنة الهجرية ، بداية من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، وتستمر لمدة 4 أيام حتي يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

موعد عودة البنوك للعمل

وبحسب بيان البنك المركزي المصري، فإنه من المقرر أن تنتهي الإجازة بنهاية اليوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، على أن تستأنف البنوك عملها مجدداً بدايةً من الغد الاثنين، الموافق 24 يوليو 2023.