كيفية حساب معاش الأرملة؟.. 5 حالات حددها القانون

قدمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الكثير من المزايا والتسهيلات لجميع المواطنين المستحقين للمعاشات، ومن ضمن هذه التسهيلات إمكانية حصول الأرملة على المعاش، عقب وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه، وذلك بشرط واحد فقط، وهو أن يكون الزواج موثق أو ثابت، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 149 لسنة 2019، ومن بين الخدمات التي تتيحها هو كيفية حساب معاش الأرملة من مكاتب التأمينات والمعاشات.

كيفية حساب معاش الأرملة

ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فهناك خطوات لحساب معاش الأرملة، وذلك بحساب معين، كالتالي:

- في حالة وجود أبناء مستحقين أو بنات يتم تقسيم معاش الزوج المتوفى بين الأرملة أبنائها

- في حالة وجود أرملة فقط، تحصل على 3/4 المعاش.

- أرملة وولد أو بنت أو أكثر ووالدان، تحصل الأرملة على ثلث المعاش، والأولاد على نصف المعاش، والوالدان على السدس لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرملة وولد واحد أو ابنة واحدة أو أكثر، تحصل الأرملة على نصف المعاش ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر، تحصل الأرملة على ثلاث أربعاء المعاش، ويحصل الأخوة والأخوات على الربع لهم جميعا بالتساوي.

صرف معاشات أغسطس 2023 الأسبوع المقبل

جدير بالذكر، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تبدأ في صرف معاشات شهر أغسطس 2023 يوم 1 أغسطس المقبل، أي الأسبوع المقبل، وذلك بالزيادة المقررة منذ أبريل الماضي، وقيمتها 15٪ لجميع مستحقي المعاشات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشهر الخامس على التوالي، من خلال ماكينات الصراف الآلي ومنافذ فوري.