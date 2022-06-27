ما شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى؟.. التأمينات تجيب

يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفي، وعن نصيبها في المعاش، لتؤكد التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمي لها، أن أرملة صاحب المعاش أو الشخص المؤمن عليه المتوفى يشترط لاستحقاقها المعاش أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي، كما يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

المستحقون للمعاش بقانون التأمينات

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه عند وفاة المواطن المؤمن علىه أو الشخص صاحب المعاش، يحق للمستحقين عنه تقاضي معاشه، وذلك وفقًا لنصيب كل واحد فيهم كما أقره قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حيث يحق له تقاضي المعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، مشيرة إلى أن المستحقين يقصد بهم كلا من «الأرملة، البنات، الأبناء، الوالدين والإخوة والأخوات».

نسب المعاش المستحق للمستفيدين

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 على أن تقسيم المعاش على المستحقين يكون كالتالي :

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش بنسبة 75%.

- وفقا لنص القانون إذا كانت أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف معاش زوجها المتوفي، ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

- أرملة ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرملة وولد أو أكثر ووالدين: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.