بموجب وفاة الزوج يحق لزوجته إرثه، ويدخل المعاش ضمن ميراث الأرملة من زوجها، وتوجد شروط ومستندات للحصول على المعاش، لعل أبرزها أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي، وألا يكون متزوجا بأخرى.

ونستعرض بالتفصيل شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى والمستندات المطلوبة، وخطوات تنفيد الخدمة للاستفادة من المعاش، وفقا لما هو معلن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى والمستندات المطلوبة

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى والمستندات المطلوبة، كالتالي:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة، بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس، بشرط تجاوز السن 21 سنة، وعدم تجاوز 26 سنة في تاريخ الوفاة، وعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عال، بشرط تجاوز سن 21 سنة، وعدم تجاوز 26 سنة في تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية، بشرط تجاوز سن 21 سنة، وعدم تجاوز سن 24 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية.

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف، إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.

- في حالة رغبة الأرملة بالانتفاع بالعلاج والرعاية الطبية، يقدم طلب بذلك على النموذج المعد، و2 صورة فوتوغرافية مقاس 4×6.​

كيفية الاستفادة من الخدمة؟

بعد مراجعة شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى والمستندات المطلوبة، وتجهيزها يمكنها التوجه إلى المنطقة التأمينية، وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية، وفقا للنموذج المحدد، وطلب الصرف للأخوة والأخوات في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش من الأولاد، وفقاً للنموذج المحدد.