عمرو خليل عن ثورة 23 يوليو: 71 عامًا لم تُرفع الأقلام ولم تجف عنها الصحف

علق الإعلامي عمرو خليل، على الذكرى الـ71 على قيام ثورة 23 يوليو سنة 1952، التي قادها الضباط الأحرار، مؤكدًا أنه رغم مرور 71 لكن لم ترفع ولم تجف الصحف حول تلك الثورة.

الندوات والأبحاث مستمرة على ثورة يوليو

وقال عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على قناة cbc، «رغم مرور هذه السنوات لكن ما زالت الندوات والأبحاث والدراسات والكتب حول ثورة يوليو وأسبابها، والدوافع والرئيس الراحل محمد نجيب، وإنجازات الثورة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتحديات التي خاضتها تلك الثورة سواء من الداخل أو الخارج».

وواصل: «رغم هذه السنوات الـ71 على الثورة، ولكن رغم ذلك لم ترفع الأقلام ولم تجف الصحف، حيث نجد النقاش بشكل كبير ممن يعتبرون من أصحاب الرأي والخبرة والقلم والفكر، بجانب الشارع العادي في نقاش حيوي لثورة 23 يوليو».

الثورة تستوجب التوقف أمامها طويلا

وشدد على أن ثورة 23 يوليو تستوجب التوقف أمامها طويلًا، حيث تتمتع بالحيوية والنقاش حتى اليوم رغم كل هذه السنوات.

يذكر أن برنامج من مصر، هو «التوك شو» الرئيسي في قناة cbc، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، في تمام الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.