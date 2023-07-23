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عاجل.. «خناقة» بين اللاعبين عقب مباراة الأهلي وبيراميدز.. تعرف على التفاصيل

كتب:

شريف سليمان
10:49 م | الأحد 23 يوليو 2023
حسين الشحات

حسين الشحات

نشبت مشاجرة بين لاعبي الأهلي وبيراميدز، عقب نهاية مباراة الفريقين في اللقاء المؤجل من الجولة 28 من عمر مسابقة الددوري المصري، والذي انتهى بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، وإلحاق الهزيمة الأولى للأهلي في الدوري المصري.

ودخل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع المغربي محمد الشيبي، مدافع بيراميدز، وذلك أثناء خروج اللاعبين عقب المباراة، والتي انتهت بفوز بيراميدز.

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بقلم شريف سليمان