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وفاة الكاتب الصحفي عبدالرحمن فهمي عن عمر يناهز 94 عاما

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:01 م | الأحد 23 يوليو 2023
الراحل عبد الرحمن فهمي

الراحل عبد الرحمن فهمي

نعى الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الكاتب عبد الرحمن فهمي عن عمر ناهز 94 عاما.

وقال عبد الرحيم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «فقدت الصحافة المصرية والعربية منذ قليل الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الشهير والمؤرخ المعروف بجريدة الجمهورية أستاذنا وشيخ الصحفيين عبدالرحمن فهمي عن عمر يناهز 94 عاما بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة.. رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته ولأسرته ولنا جميعا الصبر والسلوان».

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