حبس سائق تسبب في وفاة مسن أثناء عبور الطريق بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس سائق سيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في وفاة مسن أثناء عبور الطريق بمنطقة مصر الجديدة، عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة والكحوليات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه وصرحت بدفن الضحية عقب الانتهاء من استخراجه.

تشكيل لجنة هندسية لفحص السيارتين

وكانت النيابة انتقلت النيابة إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابساته والأسباب التي نتج عنها، وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي، وتشكيل لجنة هندسية لفحص السيارتين.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارا من مستشفى منشية البكري بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بوصول مسن مصاب بكسور في مناطق متفرقة بالجسم ونزيف خارجي بادعاء حادث سيارة، وأضاف الإخطار أنه توفي في أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يحمل جميع الأوراق الخاصة به.

سيارة تصدم الضحية أثناء عبور الطريق

وكشفت التحريات، عن أن المجني عليه أثناء عبور الطريق صدمته سيارة، وعقب تقنين الإجراءات جرى تحديد السيارة، وضبط قائدها والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

تعرف على العقوبة

يقول المحامي حسين أحمد، الخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، عن شرح عقوبة القتل الخطأ في حوادث الطرق، إن المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، نصت أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.