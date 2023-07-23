إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى بطريق «مصر_ إسكندرية» الزراعي أمام قرية زنوبة التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى أبو حمص العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تصادم بين دراجة نارية وأخرى

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من على محمد أمين، 32 سنة، على محمود السداوى، 33 سنة، شريف السيد محمد، 40 سنة، كريم الدسوقي إبراهيم،21 سنة، حمدي رمضان قطب، 30 سنة، جميعهم مقيمون بمركز أبو حمص، مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة