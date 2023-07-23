مصرع شخصين صدمتهما سيارة في أكتوبر

لقي شخصان مصرعهما أثناء عبورهما الطريق في أكتوبر، وجرى نقل الجثمانين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحفظ على السيارة وقائدتها

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث أكتوبر أول يفيد فيه مصرع حلاق 20 سنة وزميله 30 سنة أثناء عبورهما الطريق اصطدمت بهما سيارة ملاكى تقودها ربة منزل 40 سنة، وجرى نقل الجثمانين إلى المستشفى، وجرى التحفظ على السيارة وقائدتها.

النيابة تأمر بتشريح الجثتين

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التي أمرت بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.