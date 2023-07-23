مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث بطريق إسكندرية الصحراوي

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون إثر حادث سيارة سوزوكي بالكيلو 105 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

أسباب وقوع الحادث

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوجود حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بالكيلو 105 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سوزوكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف الطارة واصطدام السيارة بحاجز خرساني ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والتحريات تبين وفاة «عبد الجواد ع ع»، 42 سنة، مقيم في أبو المطامير، وإصابة كلا من «عبد الرحمن م م» 19 سنة، أبو المطامير، كدمات وسحجات، «محمد ر م» 20 سنة، أبو المطامير، جروح متهتكه باليد اليمنى، «جمال ع م» 51 سنة، أبو المطامير، كدمات وسحجات، «أحمد ي ع، 23 سنة، كدمات وسحجات متفرقة واشتباه كسر بالعضد الأيسر، «إسلام ص س» 23 سنة، جروح متفرقة وكدمات، «أحمد ع ش»، 14 سنة، أبو المطامير، جروح وكدمات متفرقة، هاني على أبوقادوم، 43 سنة، كدمات وجروح متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج.