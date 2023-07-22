عروض خاصة على رحلات مصر للطيران.. السفر إلى بيروت يبدأ من 6726 جنيها

أعلنت شركة مصر للطيران، توافر عدد من العروض على رحلات السفر المتجهة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ودول الخليج العربي وأمريكا الشمالية والشرق الأقصى.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أبرز عروض الرحلات المتاحة في شركة مصر للطيران وتفاصيلها.

عروض الطيران الداخلي

تقدم مصر للطيران، 5 عروض على رحلات الطيران الداخلي، وهي:

القاهرة - الغردقة تبدأ من 4215 جنيها.

القاهرة - مرسى علم من 4155 جنيها .

القاهرة - الأقصرمن 4215 جنيها .

القاهرة - شرم الشيخ من 4274 جنيها .

القاهرة - أسوان من 4215 جنيها .

عروض الطيران الدولي

القاهرة - الكويت تبدأ من 8599 جنيها.

القاهرة - المدينة المنورة من 9605 جنيهاتً.

القاهرة - جدة من 8238 جنيها .

القاهرة - مومباي من 13543 جنيها.

القاهرة - كنشاسا من 14285 جنيها.

القاهرة - بيروت من 6726 جنيها.

القاهرة - الرياض من 8685 جنيها.

القاهرة - أبوظبي من 8815 جنيها.

القاهرة - دوالا تبدأ من 12689 جنيها.

القاهرة - ميلان من 11155 جنيها.

القاهرة - بودابست من 11903 جنيهات.

القاهرة - واشنطن من 22603 جنيهات.

القاهرة - جوهانسبرج من 13653 جنيها.

القاهرة - مسقط تبدأ من 10163 جنيها.

القاهرة - دوسلدورف من 13086 جنيها.

القاهرة - الدوحة من 9751 جنيها.

القاهرة - أثينا تبدأ من 6988 جنيها.

القاهرة - نيويورك من 21769 جنيها.

القاهرة - برلين من 13093 جنيها.

القاهرة - تورونتو تبدأ من 18908 جنيهات.

القاهرة - أكرا من 13565 جنيها.

القاهرة - الشارقة من 9037 جنيها.

القاهرة - دبي من 10095 جنيهاً.

القاهرة - البحرين من 7926 جنيهاً.

القاهرة - إسطنبول من 10398 جنيهاً.

القاهرة - بروكسل من 12975 جنيها.

القاهرة - باريس من 11792 جنيها.

القاهرة - فيينا من 11964 جنيها.

القاهرة - ميونخ من 12200 جنيه.

القاهرة - فرانكفورت من 13177 جنيها.

القاهرة - لندن من 14780 جنيها.