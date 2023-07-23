«صحة المنوفية»: المحافظة تتصدر نسب تنفيذ «100 يوم صحة» على مستوى الجمهورية

تواصل الفرق الطبية في محافظة المنوفية، جهودها في استكمال مبادرة 100 يوم صحة، من خلال المرور على جميع القرى والمراكز والمدن، كما يتم التواجد في أماكن التجمعات والمساجد والكنائس وأماكن العمل، للوصول إلى أكبر نسبة من المواطنين لتحقيق الاستفادة الكاملة، واستطاعت المنوفية أن تحتل المركز الأول في نسب تحقيق المستهدف من المبادرة على مستوى الجمهورية.

مبادرة 100 يوم صحة في المنوفية

وأكد الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المحافظة تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية، في تحقيق المستهدف من المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، مؤكداً أنه يتم المتابعة المستمرة للفرق الطبية في القرى والمدن ميدانياً، للتأكد من انتظام سير العمل بشكل طبيعي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، أنّ الفرق الطبية تعمل يوميًا حتى في أيام العطلات الرسمية، في المبادرات الرئاسية الصحية، وفق الخطة الموضوعة من قبل المديرية، مؤكداً أنه يتم عمل توعية موسعة بالخدمات التي تقدمها المبادرة، موجهًا الشكر لكل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية.

الكشف عن الأمراض غير السارية

وتشمل 100 يوم صحة، الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.