«صحة المنوفية» تعلن عن إطلاق قافلة طبية لقرية رملة الأنجب في أشمون

تستعد مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، لتنظيم قافلة طبية مجانية في قرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون، نهاية الأسبوع الجاري، لتقديم خدماتها إلى القرى الأولى بالرعاية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفرق الطبية المختلفة، وتستهدف الكشف على أكثر من 1500 مواطن من أبناء القرية والقرى المجاورة.

قافلة طبية مجانية في قرية رملة الأنجب

وأكدت الدكتور الشيماء شفيق، منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، أنه سيتم تنفيذ القافلة الطبية المجانية لقرية رملة الأنجب يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وتضم القافلة العديد من التخصصات الطبية المتنوعة «باطنة ورمد وأطفال والفم والأسنان وجراحة جلدية وأنف وأذن وتنظيم أسرة»، بالإضافة لعمل ندوات تثقيفية وكشف عشوائي للضغط والسكر.

وأضافت منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القافلة تضم نخبة من أهم الأطباء للكشف على المواطنين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مشيرة إلى أن القافلة تشمل أيضا عمل ندوات توعية وتنظيم حملات داخلية لتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

الكشف على 60 ألف مواطن خلال 6 أشهر

وأكدت الدكتور الشيماء شفيق، أن القوافل الطبية نجحت خلال الأشهر الستة الأخيرة في الكشف على أكثر من 60 ألف مواطن، وتوعية الآلاف من المواطنين في إطار الدور المهم الذي تقوم به القوافل العلاجية المجانية، مشيرة إلى إجراء أكثر من 36 قافلة على مستوى المحافظة لخدمة القرى البعيدة عن المدن، مؤكدة أن القوافل تجري بتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.