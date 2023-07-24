أسعار الذهب اليوم الاثنين بمحلات الصاغة.. عيار 21 يسجل 2166 جنيها

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، ليسجل 2166 جنيها بدون مصنعية في ختام تعاملات أمس.

وعن سعر الذهب اليوم الاثنين في الصاغة، نرصد لكم في السطور التالية، أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2475 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، إذ سجل نحو 1857 جنيها بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين، استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17328 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 76986 جنيه.