أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل 2166 جنيها

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، اليوم الأحد 23 يوليو 2023، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2166 جنيهاً بدون مصنعية، كما استقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك، ليسجل نحو 2475 جنيهاً، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22، استقراراً بمحلات الصاغة في مصر، حيث سجل نحو 2269 جنيهاً للشراء بدون مصنعية، وأشارت الشعبة العامة للذهب إلى أن السعر يختلف من مكان لآخر.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعآ، عند نحو 2166 جنيهاً للشراء بدون مصنعية، فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 بمحلات الصاغة، اليوم الأحد، حيث سجل نحو 1857 جنيهاً، وسجل عيار 14 نحو 1444 جنيهاً للشراء بدون مصنعية.

سعر الجنيه والأونصة الذهبية في مصر

ووفقاً لبيانات شعبة الذهب، فقد سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 23 يوليو 2023، انخفاضآ بمحلات الصاغة، حيث تراجع إلى نحو 17328 جنيهاً للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 76986 جنيهاً.