إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة مع تروسيكل على طريق مطروح

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة مع تروسيكل أول طريق مطروح السلوم غربا، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابين حادث طريق مطروح السلوم

واستقبل مستشفى مطروح العام مصابين حادث طريق مطروح السلوم وننشر الأسماء والحالات وهم، محمود محمد لطفي 21 سنة من الطبي بمطروح، يعاني من اشتباه كسر باليد اليسرى، والسيد خلف السيد 17 سنة من العزبة الغربية بمطروح، يعاني من اشتباه كسر بالقدم اليمني، وفهد محمد جمال 18 سنة من الكيلو 4 بمطروح، يعاني من اشتباه كسر بالقدم اليسري، وإبراهيم بهجت محمود 17 سنة من عزبة المغاربة بمطروح، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وعادل ربيع عبدالفتاح 36 سنة من المنيا يعاني من اشتباه كسر بالقدم اليسري، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهم بالمستشفى.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسبابه والكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.