انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ اليوم

تنطلق صباح اليوم، امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بكفر الشيخ، وتستمر حتى السبت 29 يوليو، بتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جدول امتحانات الدور الثاني بكفر الشيخ

وفقاً لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، فإنّ جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ «الرسمي العام- الرسمي لغات» و«مهني» كالتالي:

جدول امتحانات «الرسمي العام - الرسمي لغات»

الاثنين 24 يوليو: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 حتى 11:30 صباحا، ومادة التربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:30 ظهراً.

- الثلاثاء، 25 يوليو: امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً، ومادة الحاسب الآلي من الساعة 11:30 حتى 12:30 ظهراً.

- الأربعاء 26 يوليو: امتحان مادة الجبر من الساعة 9 حتى 11 صباحاً، ومادة العلوم من الساعة 11:30 حتى 1:30 ظهراً.

- الخميس 27 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية من الساعة 9 حتى 11 صباحاً، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30 ظهراً.

- السبت 29 يوليو: مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.

جدول امتحانات «مهني»

الاثنين 24 يوليو: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 حتى 11 صباحاً، ومادة التربية الدينية من الساعة 11:30 حتى 1 ظهراً، ومادة الخط العربي من الساعة 1:30 حتى 2:30 ظهراً.

- الثلاثاء 25 يوليو: امتحان مادة اللغة الإنجليزية من الساعة 9 حتى 1:30 ظهراً، ومادة التكنولوجيا من الساعة 11 حتى 12 ظهراً «نظري»، ومادة المجال الزراعي من الساعة 12:30 حتى 1:30 ظهراً «نظري».

- الأربعاء 26 يوليو: امتحان مادة العلوم من الساعة 9 حتى 1:30 ظهراً، ومادة المجال الصناعي من الساعة 11 حتى 12 ظهراً «نظري»، ومادة الاقتصاد المنزلي من الساعة 12:30 حتى 1:30 ظهراً.

- الخميس 27 يوليو: امتحان مادة الرياضيات من الساعة 9 حتى 10:30 صباحاً ومادة التربية الفنية من الساعة 11 حتى 12:30 ظهراً.

- السبت 29 يوليو: امتحان مادة الدارسات الاجتماعية من الساعة 9 حتى 10:30 صباحاً، ومادة المجال التجاري من الساعة 11 حتى 12 ظهراً «نظري».

إنهاء الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كافة استعداداتها لامتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.