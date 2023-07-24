الرئيس الأمريكي: يجب ألا يفرض نتنياهو الإصلاحات القضائية في إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجب ألا يفرض إصلاحًا قضائيًا، مضيفا أن بالنظر إلى النطاق الكامل للتهديدات والتحديات التي تواجهها إسرائيل في الوقت الحالي، ليس من المنطقي أن يندفع الإسرائيليون إلى هذا الأمر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي 11 يوليو الجاري، أقر كنيست الاحتلال الإسرائيلي «البرلمان» بالقراءة الأولى لمشروع قانون «الحد من المعقولية»، الذي يحد من مراقبة المحكمة العليا، للحكومة وقراراتها.

وأوضح بايدن، أن ينبغي على الإسرائيليين التركيز على التقريب بين الناس، وإيجاد توافق في الآراء، مشيرا إلى أن مشروع الإصلاح القضائي بشكله الحالي، يؤدي إلى انقسام أكبر في إسرائيل، وفقا لما ذكره موقع «أكسيوس» الامريكي.

وفي وقت سابق، أعلن منتدى الأعمال الإسرائيلي، يضم 150 من كبرى الشركات الإسرائيلية، عن إضراب الأنشطة الاقتصادية، اليوم الاثنين، احتجاجا على الإصلاحات القضائية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.