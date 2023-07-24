أسعار دخول الشواطئ بالعجمي وغرب الإسكندرية.. تبدأ من 5 جنيهات

تستقبل شواطئ العجمي و غرب الإسكندرية، آلاف المصطافين يوميًا، سواء رحلات اليوم الواحد أو الأسر التي تقضي بين يومين وأسبوع بالمدينة الساحلية، وزاد الإقبال على شواطئ العجمي بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك لأنها تعد الأرخص والأوفر، سواء في إيجار الشقق والشاليهات أو أسعار تذاكر دخول الشواطىء، فضلا عن انخفاض أسعار الطعام بها باعتبارها من المناطق الشعبية بالإسكندرية.

أسعار شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية

وقال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنّ هناك 3 شواطئ عامة بالعجمي، ورسم الدخول فيها 5 جنيهات للفرد، تشمل الحصول على شمسية وكرسي لكل 4 أفراد، واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، ويمكن الحصول على كرسي إضافي بقيمة جنيهين، وشمسية بـ3 جنيهات، وهناك 3 شواطئ عامة أخرى وهي:

- المكس العام غرب الإسكندرية بالمكس.

- شهر العسل العام غرب الإسكندرية بالبيطاش.

- الهانوفيل العام غرب الإسكندرية بالهانوفيل. ‏

ولفت إلى أن هناك 21 شاطئ خدمة في غرب الإسكندرية والعجمي، ورسم دخولها 10 جنيهات للفرد، شاملة الحصول على شمسية وكرسي، واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، والكرسي الإضافي بقيمة جنيهين والشمسية 3 جنيهات والترابيزة جنيهين، ويُسمح للمواطن بالدخول بمعداته الشخصية مقابل جنيهين للفرد، والشواطئ كالتالي:

- شاطئ الدخيلة الشرقي بالدخيلة.

- شاطئ الدخيلة الغربي بالدخيلة.

- شاطئ بليس 1 بالبيطاش.

- شاطئ هدير بالبيطاش.

- شاطئ تقسيم الملاح بالبيطاش.

‏- شاطئ السلام 1 بالهانوفيل.

‏- شاطئ الهانوفيل خدمة بالهانوفيل.

‏- شاطئ زهراء الهانوفيل بالهانوفيل.

‏- شاطئ مارينا أبو يوسف بالعجمي.

‏- شاطئ أبويوسف الشرقي بالعجمي.

‏- شاطئ أبو يوسف 2 بالعجمي

‏- شاطئ فاميلى بيتش الشرقي بالعجمي.

‏- شاطئ فاميلى بيتش الغربي.

‏- شاطئ شط إسكندرية الكيلو 21

‏- شاطئ الصفا الكيلو 21 بالعجمي.

‏- شاطئ المساحة الصخرية بأبو تلات.

‏- شاطئ أبو تلات الخدمة.

‏- شاطئ كرير الشرقي بسيدي كرير.

‏- شاطئ الكناري بسيدي كرير.

‏- شاطئ الزهور بالعجمي.

‏- شاطئ كرير الغربي ببرج العرب.

‏- شاطئ أبو تلات نقابة الصيادلة بأبو تلات.

أسعار الشقق والشاليهات

وأشار محمد أبو سمرة صاحب مكتب عقارات، إلى أن الإقبال يزيد على مصايف العجمي وغرب الإسكندرية، نظراً لانخفاض أسعار الشقق والشاليهات والفيلات بهما، وتتراوح أسعار الشقق بين 300 و500 جنيه، حسب قربها من البحر، والشاليهات تبدأ من 600 إلى 800 جنيه حسب المساحة، أما الفيلات فتبدأ من 1000 إلى 2500 جنيه، إن كان بها حمام سباحة.