مقتل رئيس إحدى أكبر مدن الإكوادور جراء هجوم مسلح على فعالية عامة

لقي شخصين مصرعهما بينهما مسؤول، وأصيب 4 آخرين، جراء هجوم بسلاح ناري على فعالية عامة في مدينة مانتا غرب الإكوادور، خامس أكبر مدينة في البلاد.

وقال رئيس الإكوادور، جييرمو لاسو، إن أوجستين إنترياجو «38 عاما» رئيس بلدية مدينة مانتا الواقعة غرب البلاد، قتل في هجوم، مشيرا عبر «تويتر»، إلى أنباء محزنة للإكوادور

إصابة 4 أشخاص في الهجوم

وأمر رئيس الإكوادور، جييرمو لاسو، قائد الشرطة، بنشر الأفراد اللازمين للعثور على المسؤولين، وتقديمهم إلى العدالة.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الإكوادورية، إن 4 أشخاص آخرين، أصيبوا خلال الهجوم، اثنان منهم من المشاركين في الهجوم.

وفي وقت سابق، أشارت المعلومات الأولية، إلى أن أوجستين إنترياجو كان متواجدا في حي 15 سبتمبر، عندما تعرض للهجوم، فيما نُقل إلى مستشفى رافائيل رودريجيز زامبرانو دي مانتا، حيث أكد الأطباء وفاته.