9 شروط للقبول بكلية التربية الرياضية بالأزهر.. منها تحليل المخدرات

كلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر الشريف من الكليات التي يرغب الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بها، ورغم تأسيسها في عام 2011 إلا أنها تُعد من أهم الكليات الرياضية داخل مصر نظرا لتوافر الإمكانيات والكوادر العلمية بداخلها.

شروط الالتحاق بكلية التربية الرياضية 2023

وتهدف اختبارات القبول بكللية التربية الرياضية بالأزهر لضرورة التحقق من توافر الصفات والمعايير المطلوبة والمحددة، وتستعرض «الوطن» الشروط التي حددتها كلية التربية الرياضية للسماح للالتحاق الطلاب بها على حسب ما حدده الموقع الرسمي لجامعة الأزهر والتي جاءت كالتالي:

-تكون مدة اختبارات القدرات يومين فقط (اليوم الأول / اليوم الثاني)، ولا يسمح نهائياً بإعادة الاختبارات لأي طالب

- الدرجة الكلية للاختبارات البدنية والمهارية (100 درجة)، حيث أن درجة الاختبارات البدنية من 60 درجة، بينما درجة الاختبارات المهارية من 40 درجة.

- الحد الأدني لقبول الطالب / الطالبة أن يحصل على 60% من الاختبارات بالإضافة إلى ان يكون لائق في اختيار القوام والشخص، ويتم استبعاد الطالب أوالطالبة غير اللائقين.

هل يحقق للمتزوجة الالتحاق بكلية التربية الرياضية بالأزهر؟

- تشمل استمارة التقديم للبنات (الحالة الاجتماعية لطالبة) وفى حالة إذا كانت الطالبة متزوجة تقوم بتوقيع على القرار يتضمن أن اداء الاختبارات البدنية يؤثر على حياتها وحياة الجنين وفي حالة أدائها لهذه الاختبارات تتحمل المسئولية الكاملة وعلى مسئوليتها الشخصية.

- الكشف الطبي يتم بواسطة أطباء متخصصين بغرض الكشف على سلامة القلب والصحة العامة

- في حالة اجتياز الطالب أو الطالبة لاختبار القدرات يتم تحويله للوحدة الطبية داخل الكلية للكشف الطبي عليه وعمل تحاليل مخدرات، والتهاب الكبد الوبائي.

- يجب الا يقل الطول للطالب عن 165 سنتيمترا، والطالبة عن 155 سنتيمترا، ويستثنى من ذلك الأبطال الدوليين والأولمبيون المشاركين والحاصلين علي البطولة خلال الثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية مع تقديم ما يثبت ذلك من الاتحاد الرياضى واللجنة الأولمبية

- يراعى العلاقة بين الطول والوزن بمعادلة (الطول 100) كمؤشر أسهل وأسرع واقل تعقيدا على أن يكون المدى المسموح به لقبول الوزن 10 كيلو مترات

- تتكون الاختبارات من عدة اختبارات طبية وشخصية وبدنية ومهارية