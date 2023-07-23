«الأرصاد»: الموجة الحارة مستمرة.. ودرجات الحرارة خرجت عن معدلاتها الطبيعية

موجة حر شديدة وطويلة تتعرض لها البلاد منذ ما يزيد على 10 أيام، أثرت على المواطنين بشكل كبير وخاصة ممن تتطلب ظروفهم وأعمالهم الخروج وقت الذروة، فلا شيء يهمهم سوى انتهاء تلك الموجة الحارة.

وبدروها، ردت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي عبر صفحتها على فيس بوك على تساؤلات المواطنين المتكررة حول موعد انتهاء الموجة الحارة، لافتة إلى أنها تستمر على كافة الأنحاء حتى نهاية هذا الأسبوع.

تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي

وأوضحت «الأرصاد»، أن كافة أنحاء البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي في فصل الصيف من كل عام، والذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة وخاصة على شمال البلاد وبالتالي يزداد الإحساس بحرارة الطقس.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في ظل استمرار الموجة الحارة، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن المعدلات الطبيعة لدرجة الحرارة في هذه الفترة تترواح من 35 إلى 36 درجة.

درجات الحرارة تخرج عن معدلاتها الطبيعية

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة خرجت عن معدلاتها الطبيعية بسبب المرتفعات الجوية في طبقات الجو العليا، بحيث تتراوح ما بين 37 إلى 38 على القاهرة، وتصل إلى 45 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع، فضلاً عن درجات الحرارة المتوقعة في الظل، بحيث تكون درجات الحرارة المحسوسة أعلى من ذلك.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.