مسؤول أوكراني: الجيش الروسي حشد 100 ألف جندي مؤخرا

ذكر المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية الأوكرانية، أن الجيش الروسي حشد أكثر من 100 ألف جندي وأكثر من 900 دبابة في المنطقة، في الوقت الذي وصفت مصادر عسكرية أوكرانية بحسب فضائية «العربية الإخبارية»: «الوضع في جبهة الشرق معقد».

قصف كوبري القرم

وتأتي هذه الأحداث بعد يوم واحد من قصف مجهول لكوبري حيوي «كوبري القرم» في شبه جزيرة القرم التي حصلت عليها روسيا الاتحادية من أوكرانيا في عام 2014، وأعلنت أيضا روسيا أمس الانسحاب من اتفاقية الحبوب المبرمة مع الأمم المتحدة للعمل على استمرار ضخ الحبوب في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير 2022.

التحذير من الاستكمال بدون موسكو

في الوقت نفسه حذرت الرئاسة الروسية «الكرملين» الدول المشاركة الأخرى في الاتفاقية من محاولة تطبيق الاتفاق بمفردهم دون موسكو، حيث علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء قائلا: «إن أي محاولات للاستمرار في اتفاق الحبوب بدون مشاركة روسيا سوف يؤدي لمخاطر لأن ممر الحبوب قريب من منطقة القتال في أوكرانيا».