«الأرصاد» تحذّر من طقس أغسطس و«صيف 2023».. وتكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أنّ طقس أغسطس المقبل سيكون الأعلى في نسب الرطوبة والحرارة، حيث تعمل القبة الحرارية على حجز الرطوبة في طبقات الجو القريبة من سطح الأرض، كما ترتفع نسبة الرطوبة سنويًا خلال شهري «يوليو وأغسطس» بنسب متفاوتة، متوقعة أن يكون أغسطس الأعلى في نسب الرطوبة، بنسبة 90% على شمال البلاد والمدن الساحلية، و80% على القاهرة الكبرى.

موعد انكسار الموجة الحارة

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنّ حدّة الموجة شديدة الحرارة تنكسر بنهاية الأسبوع الجاري، ويُتوقع انخفاض في درجات الحرارة بين 2 حتى 3 درجات، في حين تظل نسب الرطوبة مرتفعة، خاصة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، ومنطقة مصر الوسطى، متوقعة أن يكون صيف 2023 الأكثر سخونة منذ سنوات، بحسب الخرائط المناخية.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّه مع مطلع الأسبوع المقبل سيكون هناك تحسن تدريجي في حالة الطقس، حيث تعود الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، وتتراوح العظمى بين 36 و37، في حين تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 38 و39 على القاهرة الكبرى.

وأشارت غانم، إلى أنّ الموجة الحرارية التي تشهدها عدّة دول في العالم وبينها مصر، لن تكون الأخيرة هذا الصيف، ويُتوقع أن تشهد البلاد ودول البحر المتوسط أكثر من موجة شديدة الحرارة طوال الأسابيع المقبلة، بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، واستمرار تأثير ظاهرتي «القبة الحرارية والنينو».