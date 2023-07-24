عاجل .. تحذير شديد من طقس اليوم الإثنين "أكثر 24 ساعة حرارة في يوليو"

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في مصر، بدءا من اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ذروتها على كل الأنحاء، لتسجل القاهرة 41 درجة مئوية نهارا، فيما تسجل محافظات جنوب الصعيد 46 درجة مئوية.

منخفض الهند الموسمي

أعلنت الأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة على كل الأنحاء، حتى نهاية يوليو، بسبب سيطرة منخفض الهند الموسمى، الذي يتعاظم تأثيره خلال شهري يوليو وأغسطس، ويتسبب في رفع درجات الحرارة على كل الأنحاء.

درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن شهر يوليو الأسخن في درجات الحرارة، بسبب التغيرات المناخية، ومن المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة الشهر المقبل، لكن تظل الأجواء شديدة الحرارة نهارا على الأنحاء كافة.

وحذرت «الأرصاد»، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعا للإصابة بالحروق، ونصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون، وكاب لحماية الرأس من أشعة الشمس.