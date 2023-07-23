«الأرصاد»: موجة الحر الحالية «متطرفة».. والعظمي بالصعيد تصل لـ45 درجة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة بنسبة تتجاوز 42 درجة مئوية في القاهرة الكبرى بسبب منخفض الهند الموسمي، بجانب ارتفاع نسب الرطوبة والتي تصل لأكثر من 95% في بعض المناطق بالجمهورية، معتبرة أن الظاهرة والموجة الحالية بمثابة تطرف مناخي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على «cbc»، إن وجود المرتفع الجوي في مرتفعات الجو العليا يزيد من قوة الشمس، مضيفة أن محافظات الصعيد ستكون الأعلى في درجات الحرارة، ولكن أقل رطوبة، مشيرة إلى أن العظمى بمحافظات الصعيد ستصل لـ 45 درجة مئوية.

وذكرت أن نسب الرطوبة ستكون عالية جدًا في فترات الليل مع أجواء مائلة للحرارة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نبشر المواطنين بانخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل وانتهاء الموجة».

وشددت على ضرورة تجنب الخروج في فترة الذروة، والابتعاد عن أشعة الشمس، مع ضرورة ارتداء غطاء للرأس إذا تطلبت الضرورة ذلك.