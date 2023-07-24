«مصيف بلطيم»: استقبلنا مليون زائر خلال شهر

كشف محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، أن المصيف استقبل نحو مليون زائر من مختلف محافظات مصر، عقب مرور شهر منذ بداية العمل، لافتًا أن نسبة إشغالات المصيف بلغت 100%، حتى الساعة.

شواطئ مجانية وألعاب ترفيهية

وأوضح مدير عام العلاقات العامة في مصيف بلطيم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من مقومات جذب الزائرين وجود 6 شواطئ كبيرة ممتدة لنحو 13 كيلو متراً وجميعها بالمجان، كما تتوافر جميع مقومات الحياة المصيفية من ألعاب ترفيهية وعروض فنية، وأسواق عامة لشراء جميع مستلزمات الأسر والعائلات لمتطلبتهم اليومية، علاوة على توصيل المصطافين من كبار السن بالمجان للشواطئ، عبر وسائل نقل متطورة «بيتش باجي»، ومواصلات نقل داخلية «طفطف»، بسعر موحد 5 جنيهات للفرد، مشيرًا إلى أن هناك كورنيش رائع ومياه صافية، ووسائل أمان على الشواطئ من توفير منقذين بحرين، كما تتناسب أسعاره مع جميع الفئات، والتي تبدأ سعر الشقة السكنية، أو الشاليهات، لليوم الواحد، من 200 جنيه خلال هذا الفترة من الشهر الجاري حتى 1200 جنيه.

حملات تجميل ونظافة على مدار الساعة

وأضاف أن مصيف بلطيم يعتبر من المصايف التي أبدع الخالق بجمال الطبيعة بها، حيث توجد جبال من الكثبان الرملية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وحدائق وبساتين نخيل مزهرة محيطة به، وهو الأمر الذي وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الحفاظ على نظافة المصيف بشكله المميز والتكثيف من الحملات المستمرة للتجميل وزراعة الأشجار المثمرة.