فيلم «Barbie» يحقق 337 مليون دولار.. ومخرجته تكسر الرقم القياسي

يواصل فيلم «Barbie» تصدر إيرادات شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية لليوم الثالث على التوالي، بعد تحقيقه 36 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الإيرادات المحلية لـ155 مليون دولار، بينما حقق الفيلم في السوق الخارجي 182 مليون دولار، لتتجاوز الإيرادات الكلية للفيلم 337 مليون دولار.

وحقق فيلم «Barbie» في أول أيامه بدرور العرض الأمريكية 70.8 مليون دولار، ثم تراجعت في اليوم الثاني لـ48 مليون دولار، وسجل في اليوم الثالث 36 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

فيلم «Barbie» يسجل أعلى إيرادات افتتاحية في 2023

وكسر فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جروينج الرقم القياسي لأعلى افتتاحية إيرادات حققها فيلم من إخراج نسائي، بحسب موقع «فارايتي»، حيث حصل فيلم «Captain Marvel»، الذي شاركت في إخراجه آنا بودن وريان فليك، في السابق على اللقب بـ153 مليون دولار في عام 2019، بينما احتفظ «Wonder Woman» من إخراج باتي جينكينز، بالرقم القياسي لأعلى افتتاحية إيرادات لفيلم أخرجته امرأة فقط بمبلغ 103 ملايين دولار في عام 2017.

وأصبح الفيلم صاحب أعلى افتتاحية في عام 2023، بعد تفوقه على فيلم «Super Mario Bros. Movie» الذي سجل 146 مليون دولار، في وقت سابق من هذا العام.

تفاصيل فيلم «Barbie»

ويشارك في الفيلم الذي تدور أحداثه حول الدمية الشهيرة «باربي» مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم مارجوت روبي، ورايان جوسلينج، وكيت ماكينون، وويل فيريل، وأمريكا فيريرا، ومايكل سيرا، وأريانا جرينبلات، وعيسى راي، وريا بيرلمان، وآنا كروز كاين، وكينجسلي بن أدير، وسيمو ليو، ونيكي جاتو، وسكوت لان وريتو آريا ودوا ليبا.