«Barbie» يتفوق على فيلم Oppenheimer في شباك التذاكر بـ1.8 مليون دولار

بدأت أكبر معركة في شباك التذاكر منذ سنوات بين فيلم Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان، وفيلم Barbie للمخرجة جريتا جيروج، حيث حقق الأول إيرادات في المعاينات الأولية في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية 10.5 مليون دولار، بينما حقق الثاني 22.3 مليون دولار.

وتفوق فيلم Barbie على فيلم Oppenheimer، حيث حقق أعلى إيراد لمعاينة أولية في شباك التذاكر الصيفي، متفوقًا على الرقم القياسي السابق الذي حقق فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» بـ 17.5 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

فيلم Oppenheimer يحقق 10.5 مليون دولار في معاينة شباك التذاكر الأولية

وتفوق فيلم Oppenheimer في افتتاحيته السينمائية على آخر أفلام المخرج كريستوفر نولان «Dunkirk» الذي حقق 5.5 مليون دولار، كما تفوق على عدد من الأفلام الناجحة التي عُرضت خلال العام الجاري، منها «John Wick 4» الذي حقق في افتتاحيته 8.9 مليون دولار، و«Fast X» بـ 7.7 مليون دولار، إضافة إلى «Indiana Jones and the Dial of Destiny» بـ 7.2 مليون دولار.

التوقعات المستقبلية لفيلم Oppenheimer

ومن المتوقع أن يحقق الفيلم في أول أيامه إيرادات بقيمة 32 مليون دولار، وترتفع إيرادات خلال عطلة نهاية الأسبوع لتصل لـ 75 مليون دولار من عرضه في 3.610 دور عرض سينمائية.