الموزع أنطوان الزند يكشف سبب تأجيل عرض فيلم «Barbie» في مصر

كشف أنطوان الزند رئيس مجلس إدارة شركة «يونايتد موشن بيكتشرز»، الموزعة لأفلام «وارنر براذرز» في مصر، الغموض خلف تأجيل عرض فيلم «Barbie» في دور العرض السينمائي المصري، الذي تأجل عرضه من 19 يوليو الجاري لـ31 أغسطس المقبل، قائلا: «التأجيل لم يقتصر على مصر فقط، بل على المنطقة العربية بأكملها، وهو ما يرجع إلى سياسة التوزيع».

الزند: لا صحة لمنع عرض الفيلم في مصر

ونفى الزند في تصريحات لـ«الوطن»، ما تردد عن منع فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جيرويج، من العرض في مصر، موضحا: «هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، هناك مجموعة كبيرة من الاجتهادات التي يطلقها البعض على منصات التواصل الاجتماعي، وليس لها أي أساس من الصحة».

كما نفى صحة التلميحات التي تفيد بأن تأجيل عرض الفيلم قد يرجع إلى منح مساحة لفيلم «Oppenheimer» في تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر قبل طرح «Barbie»، قائلا: «تم إصدار الفيلمين في نفس التوقيت في شباك التذاكر بالولايات المتحدة الأمريكية، ونجحا في تحقيق إيرادات مرتفة، ومن غير المنطقي تأجيل عرضه في مصر والمنطقة العربية لهذا السبب».

تفاصيل فيلم «Barbie»

يجمع فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جيرويج في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم مارجوت روبي وريان جوسلينج، اللذان يذهبان في رحلة لاكتشاف الذات بعد أزمة وجودية، بجانب النجوم: أمريكا فيريرا، كيت ماكينون، مايكل سيرا، هيلين ميرين، وويل فيريل.

وأشار عدد كبير من مشاهدي الفيلم أنه لا يضم أي نحتوى قد يؤدي لمنعه في أي من الدول، حيث قالت إحدى المشاهدات في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، «لا يوجد شيء حرفيًا في هذا الفيلم يمكن حظره، لا توجد كلمات بذيئة.. لا عري أو مشاهد خارجة، أو محتوى عن المثلية الجنسية، من الناحية الموضوعية يدور الفيلم حول قدرة المرأة على فعل أي شيء تريده».