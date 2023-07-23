ما بين تأجيل موعد العرض والمنع.. الأزمات تحاصر فيلم «Barbie» حول العالم

ما بين تأجيل موعد العرض والمنع، اختلف وضع فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جيرويج في عدد من الدول حول العالم، إذ كانت البداية مع فيتنام التي قررت منع عرض الفيلم تماما قبل أسبوعين من موعد عرضه في السينمات، بسبب زعمهم أن الفيلم يتتضمن خريطة تُظهر مناطق متنازع عليها، وتزعم الصين سيادتها عليها.

وجاء منع فيتنام لعرض فيلم «Barbie» بسبب إدراجه لمشهد به خريطة يُزعم أنها تُظهر «خط الفواصل التسعة» الذي تدعي الصين من خلاله أن جميع مناطق بحر الصين الجنوبي تقريبًا هي أراضيها، وقالت فيتنام إن مزاعم الصين تنتهك سيادتها وأن الأفلام والبرامج التلفزيونية يجب ألا تظهر الخريطة غير القانونية.

بينما نفت شركة التوزيع «وارنر براذرز» في بيان لها أن تكون الخريطة المعروضة في الفيلم تظهر «خط الفواصل التسعة»، قائلة: «الخريطة في الفيلم هي رسم يشبه رسم وتلوين الأطفال، تصور رحلة باربي الخيالية من باربي لاند إلى العالم الحقيقي».

وكاد السبب نفسه أن يتسبب في منع الفيلم في الفلبين، ولكن سمح مراقبو الأفلام في البلاد في عرض الفيلم تجاريا بعد مراجعته، وقال مجلس مراجعة وتصنيف الأفلام والتلفزيون الفلبيني «MTRCB»، «بالنظر إلى السياق الذي تم من خلاله تصوير الخريطة الكرتونية لشخصية باربي في الفيلم، فإن لجنة المراجعة مقتنعة بأن المشهد المثير للجدل لا يصور خط الفواصل التسع، وبدلا من ذلك صورت الخريطة مسار رحلة باربي الخيالية من باربي لاند إلى العالم الحقيقي كجزء لا يتجزأ من القصة»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

«محتوى مرفوض».. إحدى مقاطعات باكستان «تراجع» فيلم «Barbie»

بينما تأخر طرح الفيلم في مقاطعة «بنجاب» الباكستانية بسبب ما وصفوه بـ «محتوى مرفوض» في الفيلم، وقال المسؤولون إن الفيلم سيراجع وسيحتاج إلى موافقة مجالس المحافظات التي تفرض رقابة على مشاهد تنتهك القيم الاجتماعية والثقافية والدينية للبلاد، بالرغم أن الفيلم تم عرضه في العاصمة الباكستانية إسلام آباد وإقليم السند الجنوبي.

قال فاروق محمود، سكرتير مجلس الرقابة على الأفلام في البنجاب، لصحيفة الـ «جارديان» «سنراجع الفيلم قبل عرضه في البلاد»، ولم يذكر أي مشاهد معينة.

أنطوان زند: لا صحة لمنع عرض فيلم «Barbie» في مصر

وجرى تأجيل عرض فيلم «Barbie» في عدد من دول الشرق الأوسط منها الإمارات ومصر، ليتم عرضه في 31 أغسطس المقبل بدلا من 19 يوليو الجاري، وكشف أنطوان الزند رئيس مجلس إدارة شركة «يونايتد موشن بيكتشرز»، الموزعة لأفلام «وارنر براذرز» في مصر، أن تأجيل عرض الفيلم يرجع إلى سياسة التوزيع، نافيا أن الفيلم جرى منعه من العرض تماما.