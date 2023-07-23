فيلم «Barbie» يتصدر قائمة الإيرادات.. و«7 Mission Impossible» يتراجع

نجح فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جيروج، في تصدر قائمة الإيرادات في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، في أول أيامه في دور العرض السينمائي، محققا 70.5 مليون دولار، إذ يعرض في 4243 دار عرض سينمائي في أنحاء أمريكا الشمالية، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وفي المركز الثاني جاء فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان، الذي حقق في أول أيام عرضه بالسينمات 33 مليون دولار، وبفارق كبير جاء فيلم «Sound of Freedom» في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر الأمريكي بـ5.7 مليون دولار.

للمرة الأولى «7 Mission Impossible» يتراجع إلى المركز الرابع في شباك التذاكر الأمريكي

تراجع فيلم «Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One» بطولة النجم توم كروز إلى المركز الرابع في شباك الإيرادات للمرة الأولى، بعدما احتفظ بالصدارة على مدار 9 أيام، محققا 5.5 مليون دولار، بينما وصلت إيرادات الفيلم الكلية إلى 273.8 مليون دولار، أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم الرعب «Insidious: The Red Door» الذي لم يحقق سوى 2 مليون دولار.